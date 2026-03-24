Убивает по 3,5 тысяч ежедневно: 24 марта отмечают День борьбы с туберкулезом

24 марта в России отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают каждый год 24 марта. Именно в эту дату в 1882 году микробиолог из Германии Роберт Кох рассказал об открытом им возбудителе туберкулеза.

В 1905 году ему дали Нобелевскую премию в сфере медицины.

Сам Всемирный день борьбы с туберкулезом создали только в 1982-м. Такое решение приняла Всемирная организация здоровья и Международный союз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями.

Задача праздника — напомнить жителям мира об опасности туберкулеза. Это инфекционное заболевание распространяется воздушно-капельным путем. Если не лечить его, то человек может заразить 10-15 окружающих, а сам — погибнуть.

Ежедневно от туберкулеза умирают около 3,5 тыс. человек во всем мире. Заболевают примерно 30 тыс. При этом недуг можно вылечить.

Символ Дня борьбы с туберкулезом — ромашка белого цвета. Она является символом здорового дыхания.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.