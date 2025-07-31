Убивает эмаль: почему нельзя отбеливать зубы содой

В погоне за белоснежными зубами люди чистят их пищевой содой. При этом они наносят своему здоровью больше вреда, чем пользы, рассказала РИАМО детский врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина.

По ее словам, сода — агрессивное вещество, оно может повредить слизистую оболочку рта, десны и саму эмаль зубов. Через некоторое время такой чистки их оттенок станет темнеть.

«Чистка зубов содой неизбежно приводит к стиранию эмали, что может стать причиной повышенной чувствительности зубов. В результате холодная, горячая, кислая и сладкая пища будет приносить ощутимый дискомфорт. В добавок к этому сода меняет pH (кислотность) в полости рта, что может стать причиной дисбактериоза», — добавила Кузина.

Специалист отмечает, что, если вы хотите придать своим зубам более светлый оттенок, то лучше обратиться к стоматологу за процедурой отбеливания.