У жительницы США родился гигантский малыш массой 6,5 килограмм

сегодня в 12:40

У женщины из Соединенных Штатов родился мальчик массой шесть с половиной килограмм. Это практически в два раза выше веса среднего новорожденного, сообщает « Российская газета » со ссылкой на материал USA Today.

40-летняя Даниэлла Хайнс родила с помощью кесарева сечения в больнице Святого Иосифа-Юг в американском Ривервью. Она ощутила странную боль и сильное давление во время процедуры.

Затем доктора извлекли ребенка массой около шести с половиной килограмм. Мальчик получил имя Аннан.

Это уже второй ребенок Хайнс. Первый мальчик тоже родился с огромной массой — 5,7 килограмм.