У россиянки появилась гнойная опухоль во рту после удаления зуба мудрости

Жительница Владивостока хотела удалить зуб мудрости, а получила перекошенное лицо и гнойное воспаление во рту. Ее прооперировали, но мимика к девушке так и не вернулась, сообщает Baza .

24-летняя девушка обратилась к врачу из-за воспаления. Медик выяснил, что причина недомогания кроется в капюшоне зуба мудрости. Девушке рассекли десну, убрали гной, а через пару дней вынули сам зуб. По словам пациентки, все прошло быстро и легко. Врачи прописал обезболивающее и предупредил, что после операции может заболеть горло.

Пациентка выполняла все инструкции, но боль не проходила на протяжении длительного времени. Через неделю девушка не смогла открыть рот и обратилась в скорую. Там ей прописали антибиотики, но боль не прошла. Тогда девушка записалась к своему врачу, та силой раскрыла ей рот, что вызвало у пациентки мучительную боль.

После этого жительницу Владивостока направили к челюстно-лицевому хирургу. Выяснилось, что у нее во рту образовалась гнойная опухоль — флегмона. Пациентку экстренно прооперировали и спустя еще неделю выписали.

Несмотря на то, что опухоль убрали, пациентка все еще не может управлять лицом. Она боится, что во время операции мог быть поврежден нерв. Девушка принимает лекарства и посещает физиотерапию, но вернется ли к ней мимика — неизвестно.

Ранее москвич пожаловался, что после установки импланта в столичной стоматологической поликлинике бактерии начали разъедать ему сердце. В качестве причины попадания в сердце микроорганизмов кардиолог назвал некачественный имплант.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.