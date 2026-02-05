У россиян разрушается кожа вокруг носа после насморка: что делать

Доктор Мухина поделилась советами по лечению кожи у носа после насморка

Во время заложенности носа на коже вокруг него может появиться шелушение, раздражение и маленькие корки в связи с тем, что при насморке предстоит часто сморкаться и промывать орган. Как восстановиться после ОРВИ, « Вечерней Москве » рассказала врач-косметолог, дерматолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Из-за применения капель, промывания носа и выделений появляется контактный дерматит. Процесс также называют мацерацией кожи.

Для ее восстановления нужно применять заживляющие мази, например, метилурацил и депантенол. Они смягчают кожу и помогают восстановить ткани, отметила Мухина.

Есть специальные кремы для мацерированной кожи. В них содержатся кератолитические вещества. Они ускоряют восстановление и обновляют кожу.

Дерматолог посоветовала использовать кремы, в составе которых есть глицерин, авокадо, гиалуроновая кислота, алоэ вера и масло жожоба. В них не должно быть отдушек. Также врач посоветовала перед выходом из дома смазывать кожу защитным кремом. Это поможет при морозе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.