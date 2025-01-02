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У прибывшей из Таиланда россиянки нашли инфекцию из-за холероподобного вибриона

В Красноярском крае у прибывшей из Таиланда женщины обнаружили острое кишечное заболевание (ОКИ), которое было вызвано холероподобным вибрионом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Россиянка вернулась из отпуска, который провела в Пхукете. По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, у женщины установлен возбудитель ОКИ — холероподобный вибрион.

После проведения санитарно-карантинного контроля на борту других лиц с инфекционными заболеваниями не выявили. Самолет прошел дезинфекционную обработку.

В ведомстве добавили, что был установлен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением. На сегодняшний день заболевшая выписана из инфекционного стационара.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия демонстрирует стабильную эпидемиологическую ситуацию, несмотря на опасения по поводу некоторых заболеваний.