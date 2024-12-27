Под конец 2024 года Россия показывает стабильную эпидемиологическую ситуацию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в преддверии новогодних праздников 2024 года Россия демонстрирует стабильную эпидемиологическую ситуацию, несмотря на опасения по поводу некоторых заболеваний, сообщает kp.ru .

Она отметила, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей, а по COVID-19 на 16%. Однако статистика может быть искажена, так как во время подготовки к праздникам люди менее охотно обращаются за медицинской помощью, даже будучи больными. Общее количество зарегистрированных заболеваний на текущий момент составляет около 700 тысяч, что значительно ниже пиковых значений.

На фоне этого наблюдается подъем заболеваемости гриппом H1N1, который характеризуется тяжелым течением и высоким риском осложнений. Попова настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности.

Общественное беспокойство также в 2024 году вызывали вирус Коксаки и микоплазменные инфекции. Попова подчеркнула, что эти патогены хорошо известны и контролировались на протяжении многих лет. В этом году возникновение вируса Коксаки прогнозировалось из-за определенных циклов, и несмотря на некоторые случаи, уровень заболеваемости в России оставался относительно низким благодаря подготовке и профилактическим мерам.