У двоих жителей Домодедова диагностировали лихорадку Западного Нила

Вирус лихорадки Западного Нила обнаружили у двоих жителей Домодедова. При этом ни один из них не путешествовал в южные страны, где распространено это заболевание, сообщает Telegram-канал «Домодедово 365. Новости».

Первый житель обратился в Домодедовскую больницу с жалобами на высокую температуру, озноб и рвоту, второй также сам обратился к врачам подмосковного медицинского учреждения. Оба пациента никуда не выезжали из России.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов напомнил, что разносчиками опасной инфекции являются комары. Чтобы обезопасить себя, важно использовать противомоскитные сетки, обрабатывать одежду и кожу, избегать мест скопления насекомых.

Он также подчеркнул, что болезнь протекает тяжело. Если не обратиться своевременно за медицинской помощью, инфекция может привести к тяжелым осложнениями или летальному исходу.

В материале РИАМО рассказывается о лихорадке Западного Нила: где есть риск заразиться и как этого избежать.