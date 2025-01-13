У Добровольской после смерти осталась тяжелобольная дочь

10 января из жизни ушла знаменитая актриса Евгения Добровольская. Она скончалась в хосписе, окруженная любовью своих четверых детей. Старшие сыновья — Степан, Николай и Ян — уже достигли взрослого возраста и самостоятельности, в то время как 15-летняя Анастасия по-прежнему требует серьезного ухода, сообщает kp.ru .

Евгения стала мамой младшей дочери в 2009 году в возрасте 44 лет. Отец девочки — кинооператор Дмитрий Мананников. Между супругами была 13-летняя разница в возрасте, что их не смущало. Добровольская считала свою четвертую беременность и рождение Анастасии настоящим даром.

Однако восемь лет назад девочке был поставлен ужасающий диагноз — болезнь Пертеса, которая приводит к некрозу головки бедренной кости, вызывая сильные боли и утрату способности ходить.

Актриса делала все возможное, чтобы ее дочь могла жить полноценной жизнью, но лечение длительное и зависит от прогрессирования болезни.

Неизвестно, с кем теперь будет жить 15-летняя дочь и кто будет заботиться о ней. Похороны Евгении Добровольской состоятся 14 января: сначала в МХТ, затем в храме святителя Николая на Трех Горах, а последним местом упокоения станет Троекуровское кладбище.