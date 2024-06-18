Туннельный синдром: врач предостерег россиян, играющих в «Хомяка» в Telegram

Врач Смола: игра в Hamster Kombat может привести к воспалению суставов кисти

Травматолог-ортопед Максим Смола заявил, что чересчур активная игра в популярную Hamster Kombat может вызвать патологию суставов кисти. По словам медика, речь идет о «профессиональном заболевании», которым ранее страдали машинистки в редакциях, а теперь — мастера маникюра и операторы компьютеров, сообщает Газета.ru .

Ортопед отметил, что такой недуг в медицине известен как туннельный синдром. По его словам, симптомы этой болезни связаны с чувствительными нарушениями — появлением покалывания, мурашек и жжения, а также онемения в области пальцев с первого по четвертый. Вместе с этим могут возникать жгучие и ноющие боли в указанных областях.

«Нередко люди, длительно выполняющие работы, связанные с усиленной мелкой моторикой, подвергаются рискам развития воспаления суставов кистей, мягких тканей и магистральных нервных стволов», — предупредил Смола.

При деятельности, подобной «тапанию хомяка», также нарушается осанка, ухудшается зрение и меняется психоэмоциональное состояние человека, отметил травматолог.