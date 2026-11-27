В Тульском областном онкологическом диспансере выполнили восьмую с начала года трансплантацию костного мозга. Ее провели 64-летнему мужчине с множественной миеломой, сообщает «Бриф24» .

Губернатор Дмитрий Миляев рассказал об операции в соцсетях. Болезнь у пациента началась с болей в костях. После обследования и четырех курсов химиотерапии врачи добились частичной ремиссии.

За одну процедуру медики собрали стволовые клетки для двух пересадок и запланировали тандемную трансплантацию — лечение в два этапа. Первый уже завершен, второй может состояться через три месяца.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей в отделении гематологии и получает профилактику возможных осложнений. Выписку планируют примерно на 14-й день после восстановления костного мозга. В течение следующих трех месяцев специалисты оценят результаты первой пересадки и решат, можно ли проводить вторую.

Регион развивает онкогематологическую помощь в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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