Туберкулезом можно заразиться даже от вещей заболевшего

Врач Боброва: туберкулезом можно заразиться даже без контакта с заболевшим

Заразиться туберкулезом можно даже без прямого контакта с больным человеком — достаточно воспользоваться его вещами или побывать в помещении, где он находился, сообщила РИАМО врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Это по-прежнему одна из ведущих причин смертности от инфекционных болезней и на фоне ВИЧ-инфекции.

«Туберкулез передается воздушно-капельным путем от человека с открытой формой заболевания. Он выделяет микобактерии с частицами мокроты при кашле, чихании, разговоре и даже смехе. Мокрота может оседать на различных поверхностях — в общественном транспорте, в магазине, в кинотеатре. При этом микобактерии сохраняют активность до трех месяцев, выдерживают нагревание до 90 градусов и замораживание, а также плохо поддаются воздействию дезинфицирующих средств», — сказала Боброва.

Она отметила, что заразиться туберкулезом можно также через предметы личной гигиены или посуду, которой пользовался инфицированный человек. В редких случаях инфекция передается через мясо зараженных животных.

«Сложность лечения туберкулеза заключается в том, что микобактерии быстро вырабатывают резистентность к антибиотикам. Поэтому терапия сложная и длительная, и даже при комплексном лечении не всегда удается полностью победить заболевание», — добавила врач.

Боброва подчеркнула, что важно соблюдать меры профилактики: регулярно проходить флюорографию, соблюдать личную гигиену и избегать контакта с потенциально зараженными поверхностями.