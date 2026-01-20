Обычно людей волнует чистота в общественных туалетах — слишком много посетителей и далеко не все соблюдают правила гигиены, а качество уборки не всегда устраняет опасность передачи инфекций. Но и домашняя уборная может быть источником микроорганизмов, которые передаются контактным и воздушно-капельным путем, сообщила РИАМО врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, есть такое явление как «микробное облако», которое поднимается в процессе смыва унитаза. И если бы только микробное! Туда входят и мельчайшие частички испражнений, которые становятся питательной средой для бактерий. Все это поднимается над унитазом в виде аэрозоля и затем оседает на поверхности вокруг.

Она пояснила, что самое большое обсеменение приходится на ободок унитаза. Долетает облако и до стен рядом. При этом неважно закрывает человек крышку или нет. Облако вырывается с такой силой, что даже закрытая крышка не останавливает аэрозоль. Просто в этом случае он распространяется меньше вверх, а оседает вниз — на стульчак и пол. Поэтому в туалете практически все поверхности потенциально опасны — как по биологическим частицам, так и по микробному составу. Это могут быть и вирусы, и бактерии.

Общественный туалет

«Если посетители заходят друг за другом, и человек смыл перед вами, то облако еще не успевает осесть. В этом случае можно просто вдохнуть вирусы. Например, энтеровирусы первично размножаются в ротоглотке — то есть заражение происходит даже без контакта руками с поверхностями. Вы можете быть суперчистюлей: ничего не трогать, пользоваться салфетками, не прикасаться к кнопкам — но все равно вдохнуть аэрозоль. Одним словом, реальная опасность общественных туалетов существует для любого человека», — сказала Сережина.

За рубежом во многих местах после каждого использования кабинка уборной автоматически обрабатывается: дезинфекция касается не только унитаза, но и всех поверхностей. Есть бесконтактное управление сливом, сенсорные смесители, дозаторы мыла и сушилки для рук.

В России в некоторых торговых центрах тоже можно помыть руки бесконтактно, и тут же автоматически включается сушка — нужно лишь выйти, не касаясь ручек. Разве что приходится закрывать дверь кабинки. Поэтому удобно иметь с собой влажные салфетки и пользоваться ими до и после посещения туалета.

«Во время моей учебы хирурги подсказали лайфхак как уберечь себя от инфекций в местах общественного пользования: к ручкам дверей, кнопкам лифтов лучше не дотрагиваться и делать это через карман халата или открывать двери локтем. То есть, уменьшать опасность заражения патогенными организмами через руки, которые мы часто подносим к лицу и ко рту», — отметила врач.

Домашний туалет

Она добавила, что в домашнем туалете происходит ровно то же самое, что и в общественном: аэрозоль разлетается по комнате. И если санузел совмещен, то микрочастицы из микробного облака попадает на зубные щетки, пасты и другие предметы гигиены. Поэтому их нужно хранить в защитных колпачках или в закрытом шкафчике.

«Чтобы убрать микробы в санузле мало просто вымыть унитаз или все поверхности. Нужна и дезинфекция воздуха. С этим справляется приточно-вытяжная вентиляция, либо озонаторы воздуха. В общественных местах влажная уборка проводится по графику с использованием агрессивных средств на основе хлора, органических кислот или спиртов. Такие средства убивают большинство микробов, включая возбудителей сифилиса и туберкулеза. Но дома использовать такую химию нельзя — она слишком агрессивна. Хлор — ядовитое вещество не только для микроорганизмов, но и для человека. При попадании на кожу или при вдыхании паров погибают клетки кожи и слизистых. А более глубокое проникновение соединений хлора отрицательно влияет на сперматогенез, фактически стерилизуя мужчин», — предупредила Сережина.

Органические молекулы из бытовой химии — чистящие средства для унитаза, спреи для плитки — относятся к ксенобиотикам, то есть веществам, похожим по структуре на гормоны. При частой уборке они могут влиять на гормональный фон, что увеличивает риск развития онкопатологии.

Как обезопасить себя?

«Как же обезопасить себя в туалете? В общественных туалетах — иметь с собой влажные салфетки и стараться не прикасаться к поверхностям. Дома — использовать экологичные средства. Для группы кишечных бактерий, стрепто- и стафилококков есть современные средства с бактериофагами против кишечной палочки, сальмонеллы, шигелл. Они выпускаются в виде спреев или концентратов, которые можно добавлять в воду и протирать поверхности», — объяснила доктор.

Можно использовать диффузоры с эфирными маслами, которые являются естественными дезинфектантами воздуха. Например, масло чайного дерева — мощное антибактериальное, антивирусное и противогрибковое средство. До эры антибиотиков его использовали в медицине для обработки операционных. Эвкалипт, мирт — очень хорошие антимикробные масла, особенно против кокковой флоры. Есть и ферменты — натуральные вещества, которые лизируют бактерии. Средства с пометкой «ЭКО» позволяют поддерживать чистоту без агрессивной химии и не загрязняют сточные воды.

«Если после посещения общественного туалета у вас появились такие симптомы как тошнота, рвота, жидкий стул и повысилась температура, нужно сразу сдать анализ на патогенные кишечные бактерии и вирусы. Порядка 65% кишечных инфекций получают диагноз „неясной этиологии“. Это происходит потому, что человек начинает принимать препараты без обследования на кишечные инфекции. В результате может сформироваться бактерионосительство, например дизентерии или сальмонеллеза, и человек будет заражать окружающих. Чтобы точно установить возбудителя, при первых симптомах важно провести лабораторную дифференциальную диагностику по одному образцу фекалий на 12 распространенных кишечных микроорганизмов», — отметила врач.

Но и домашний туалет таит опасность для людей с особенностями иммунной системы — сахарным диабетом, муковисцидозом, алкоголизмом, фоновыми заболеваниями, иммуносупрессией, герпесом и ВИЧ. В домашней уборной часто присутствуют условно-патогенные микроорганизмы — это такие бактерии, как Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter. Они известны тем, что часто «ускользают» от воздействия целого ряда антибиотиков. Они также присутствуют на всех поверхностях, особенно в местах с большим количеством людей — в туалетах, транспорте, общественных пространствах. При инфицировании этими микроорганизмами у иммунодефицитных пациентов могут возникать не только кишечные, но и респираторные симптомы — температуру, кашель, заложенность носа, пневмонии. Эти возбудители ещемогут быть причиной гнойно-воспалительных заболеваний кожи, некротического фасциита, менингита, воспалений мочевыводящих путей и мягких тканей. Выявить их поможет ПЦР-комплекс бакскрин на 25 видов микроорганизмов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.