ЦРУ пришло к выводу о лабораторном происхождении COVID-19, а позже поменяло его

Сенатор США Рэнд Пол сообщил, что Центральное разведывательное управление пришло к выводу о лабораторном происхождении COVID-19, но позже изменило формулировки доклада, передает сайт MK.Ru .

Рэнд Пол заявил в социальной сети X, что, по имеющейся у него информации, эксперты ЦРУ сочли утечку из лаборатории наиболее вероятной причиной начала пандемии.

По словам сенатора, первоначальное заключение разведведомства позднее переписали «в спешке глубокой ночью». Конкретные даты и обстоятельства изменений он не уточнил.

Парламентарий отметил, что на предстоящих слушаниях его комитета выступит осведомитель, который может прояснить ситуацию вокруг корректировки выводов.

Рэнд Пол также выразил уверенность, что сведения о происхождении коронавируса постепенно становятся достоянием общественности. Он считает, что показания информатора могут повлиять на дискуссию о причинах пандемии, которая продолжается несколько лет.

