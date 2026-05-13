ЦРУ пришло к выводу о лабораторном происхождении COVID-19, а позже поменяло его
Сенатор США Рэнд Пол сообщил, что Центральное разведывательное управление пришло к выводу о лабораторном происхождении COVID-19, но позже изменило формулировки доклада, передает сайт MK.Ru.
Рэнд Пол заявил в социальной сети X, что, по имеющейся у него информации, эксперты ЦРУ сочли утечку из лаборатории наиболее вероятной причиной начала пандемии.
По словам сенатора, первоначальное заключение разведведомства позднее переписали «в спешке глубокой ночью». Конкретные даты и обстоятельства изменений он не уточнил.
Парламентарий отметил, что на предстоящих слушаниях его комитета выступит осведомитель, который может прояснить ситуацию вокруг корректировки выводов.
Рэнд Пол также выразил уверенность, что сведения о происхождении коронавируса постепенно становятся достоянием общественности. Он считает, что показания информатора могут повлиять на дискуссию о причинах пандемии, которая продолжается несколько лет.
