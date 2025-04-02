Цифровой рентгеноаппарат заработал в Рогачевском отделении Дмитровской больницы

Этот высокотехнологичный аппарат был установлен в Рогачевском отделении Синьковского филиала Дмитровской больницы, заменив устаревшую аналоговую технику, которая уже не отвечала современным требованиям. Теперь на этом оборудовании будут проводить исследования как взрослым, так и детям. Важно отметить, что направление на исследование выдает только лечащий врач, самозапись на процедуру недоступна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Оборудование было закуплено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Модернизация первичного звена здравоохранения — одна из ключевых задач. Установка нового цифрового рентген-аппарата существенно повысит доступность качественной диагностики для жителей населенных пунктов. Это важный шаг в реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в нашем округе», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

С помощью цифрового рентген-аппарата специалисты смогут получать детальные и качественные изображения с низкой лучевой нагрузкой на пациента. Это, в свою очередь, значительно улучшает качество диагностики различных заболеваний. Кроме того, обследование на новом аппарате проходит быстрее, чем на аналоговой медтехнике, а его результаты сохраняются в электронном виде в течение длительного времени.

«Новый рентгеновский аппарат позволяет получать более качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Он малодозовый и безопасен для здоровья, даже для самых маленьких пациентов. Снимок доступен для просмотра всем специалистам больницы, что важно для быстрой и качественной постановки диагноза и назначения лечения. При необходимости может быть проведена консультация с врачом-рентгенологом МОНИКИ им. Владимирского для получения «экспертного второго мнения», — рассказала заведующая Синьковским филиалом, врач-рентгенолог Анна Кузьмина.

Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» по ссылке или по номеру телефона: 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.