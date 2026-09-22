Цифровой маммограф проводит до 40 исследований в день в Королеве

Цифровой маммограф «Маммо-АМТ-Плюс» работает в поликлинике филиала «Юбилейный» Королевской клинической больницы и позволяет проводить до 40 исследований в день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современный цифровой рентгеновский скрининговый аппарат «Маммо-АМТ-Плюс» продолжает работать в поликлинике филиала «Юбилейный» Королевской клинической больницы. Оборудование поступило благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Маммограф российского производства предназначен для профилактических и диагностических исследований молочных желез в двух и трех проекциях. Аппарат позволяет получать высокоточные снимки для выявления заболеваний на ранних стадиях, снижает лучевую нагрузку на пациентов и персонал, автоматически выбирает параметры исследования.

Цифровой формат позволяет врачам удаленно получать результаты обследований и при необходимости оперативно направлять их на консультацию в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского. Аппарат работает в две смены и может проводить до 40 исследований ежедневно.

Записаться на обследование можно по телефону 122, на региональном портале «Здоровье», через приложения MAX и «Добродел Здоровье», в инфоматах поликлиник или у лечащего врача.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.