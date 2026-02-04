Цены на детские подгузники в аптеках России снизились на 5% в начале 2026 года

В начале 2026 года в российских аптеках средняя стоимость детских подгузников снизилась на 5%, а в сетевой рознице — на 1%, сообщает NEWS.ru .

В аптеках России в январе 2026 года средняя цена на детские подгузники снизилась с 760,03 рубля до 720,35 рубля, что составляет 5,22%. В сетевой рознице стоимость уменьшилась с 545,48 рубля до 539,41 рубля — на 1,11%. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Эксперт отметил, что самые высокие цены на подгузники зафиксированы в аптеках отдаленных и северных регионов. В Республике Коми средняя стоимость составила 1 238,32 рубля, в Республике Саха — 1158,35 рубля, а в Белгородской области — 493,31 рубля. В сетевой рознице максимальные цены наблюдаются в Калининградской области (1 177,01 рубля), Еврейской автономной области (925,88 рубля) и Хабаровском крае (828,90 рубля).

В некоторых регионах подгузники стоят дешевле. Во Владимирской области средняя цена составляет 479,98 рубля, в Удмуртской Республике — 523,36 рубля. Щербаченко пояснил, что на стоимость влияет удаленность региона от складов и производственных центров, а также уровень конкуренции среди торговых сетей. В регионах с высокой плотностью магазинов чаще проводятся акции и снижаются наценки, тогда как на монопольных рынках цены остаются высокими из-за отсутствия альтернатив.

