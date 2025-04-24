Центр ПЭТ-диагностики онкозаболеваний открылся на базе УрФУ в Екатеринбурге

Передовое оборудование центра уже введено в эксплуатацию, в настоящее время идет процедура получения необходимой лицензии. Завершить ее планируют к началу осени. Появление этого центра стало реальностью благодаря объединению усилий с областным онкологическим диспансером и министерством здравоохранения Свердловской области.

Отличительная черта ПЭТ-центра УрФУ — наличие полного цикла работы, охватывающего все этапы: от изготовления необходимых радиофармпрепаратов до их непосредственного применения в клинической практике. Благодаря наличию циклотрона модели TR-24 центр имеет возможность генерировать широкий спектр радионуклидных соединений, что значительно повышает результативность выявления ряда болезней.

В дополнение к диагностической работе ПЭТ-центр планирует активно заниматься научно-исследовательской деятельностью. В частности, планируются внедрение технологий искусственного интеллекта для обработки медицинских изображений и разработка инновационных подходов к диагностике различных патологий. Первый проректор университета Сергей Кортов отметил, что наличие собственных данных позволит повысить точность диагностики с использованием ИИ, а также будет способствовать разработке новых медицинских приборов.

ПЭТ-диагностика представляет собой высокоточный метод, позволяющий выявлять даже маленькие новообразования и оценивать их метаболическую активность. Это дает врачам возможность разрабатывать персонализированные и эффективные схемы лечения. С появлением данного центра в Свердловской области значительно расширятся возможности диагностики и терапии онкозаболеваний. Установленный в УрФУ циклотрон TR-24 уникален своей способностью производить радионуклиды не только для ПЭТ, но и для ОФЭКТ-диагностики, что открывает новые перспективы для развития ядерной медицины.