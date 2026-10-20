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Центр онкопомощи в Одинцове проведет день открытых дверей 31 октября

День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы пройдет 31 октября с 09:00 до 14:00. Пройти обследования смогут прикрепленные к больнице жители старше 18 лет по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам дня открытых дверей предложат пройти онкоскрининг. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Посетители Центра амбулаторной онкологической помощи смогут 31 октября сделать диагностику новообразований кожи, пройти рентген-исследование грудной клетки, маммографию и УЗИ молочных желез. Также в центре можно будет сдать ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы», — уточнила заведующая центром Оксана Маслова.

После осмотра онкологом и получения направления посетители смогут пройти дополнительные исследования.

Предварительная запись открыта с понедельника по пятницу по телефонам 122 и +7 (495) 635-42-70. Центр находится по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3, поликлиника № 1, 5-й этаж.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.