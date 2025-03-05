Центр крови Подмосковья вручил знак «Почетный донор РФ» врачу, сдавшему кровь 40 раз

Врач по медико-социальной экспертизе Вероника Катышева более 15 лет регулярно сдает кровь и ее компоненты. На ее счету 25 донаций цельной крови, 15 плазмы и 1 тромбоцитов, а недавно в Московском областном центре крови ей вручили знак «Почетный донор России». Впервые она сдала кровь студенткой медицинской академии в родной Ярославской области. Будущий хирург понимала, как пострадавшие могут нуждаться в срочном переливании крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Тогда я подумала, что я здоровый человек и хочу помогать людям. С тех пор я стала вникать в роль донорства и регулярно сдавала цельную кровь и плазму. Сначала в Ярославле, потом в Рыбинске, а после переезда в столицу регулярно прихожу на донацию в Московский областной центр крови», — сказала Вероника Катышева.

Пример Вероники вдохновил и ее мужа помогать тем, кто нуждается в помощи. Теперь они сдают кровь вместе. Недавно медик получила заслуженное звание — «Почетный донор России».

«Очень рада! Цель достигнута, план выполнен. Но на этом не остановлюсь. В донорстве крови мне очень помогают регулярные спортивные тренировки. Катаюсь на сноуборде, горных лыжах, скейтборде, кайте. Хожу в двухнедельные экспедиционные спортивные походы по бурным речкам на Кольский полуостров. Для меня это настоящий адреналин. Организм становится более выносливым и быстро адаптируется», — подчеркнула Вероника Катышева.

Врач также поделилась, что несколько лет назад вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга. Ей взяли дополнительную пробирку крови на типирование. Благодаря этому способу выясняется совместимость крови донора и реципиента. Своим примером она подчеркнула — у каждого есть уникальный шанс спасти чью-то жизнь.

«Это же, наверное, один шанс на миллион встретить такого же человека по фенотипу, найти своего генетического близнеца. Возможно, именно моя пробирка крови реально кому-то пригодится и спасет жизнь. И если вдруг мне позвонят, не задумываясь стану донором для незнакомого мне человека», — заключила Вероника Катышева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.