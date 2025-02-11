Центр крови Подмосковья вручил подарки героям книги «Родные люди, Родная кровь»

Десятки семей из Подмосковья приехали в Московский областной центр крови на добрый, светлый семейный праздник в рамках проекта «Родные люди, Родная кровь». Героям книги о том, как донорство крови объединяет семьи, вручили дипломы и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Книга «Родные люди, Родная кровь» в формате электронной книги вышла в свет в год семьи в конце декабря. В своих историях наши доноры поделились тем, как начался их донорский путь, как это изменило их жизнь, помогло близким.

«Родные люди, родная кровь» — это больше, чем просто проект. Это история длиною в годы, которая стала доступной для тысяч читателей, и которая, возможно, станет для кого-то решающей при выборе стать донором крови. Близкие люди, объединяясь в стремлении спасти жизнь другого человека, не только делают свою семью крепче благодаря доброй традиции донорства, но и дают надежду близким пациента, которые ждут, что их родной человек поправится. Мы продолжим рассказывать о культуре семейного донорства и верим, что таких добрых историй станет больше», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

После торжественной части для героев книги состоялась обзорная экскурсия по центру крови. Интересно было увидеть закулисье службы крови — где и как разделяют цельную кровь на компоненты, хранят, как выглядит «хилез», в чем заключается технология карантинизации плазмы. Ирина Христенко из подмосковного Пересвета пришла на мероприятие вместе со своей дочерью Анастасией. Общий донорский стаж их семьи 45 лет. Долгие годы кровь сдавала мама Ирины, теперь и она сама, муж и дети.

«Когда дети появились, я поняла, что кровь нужно сдавать чаще, более ответственно относиться ко всему на свете. Вот, собственно, стала к этому детей привлекать. Сегодня мы вместе со старшей дочерью организовываем донорские дни у себя в городе. Вот и младшие уже подтянулись к этому делу, тоже начинают помогать», — отметила Ирина Христенко.

Она поблагодарила за награды и организацию интересной экскурсии.

«Мне казалось, что я знаю очень много про то, как хранят кровь, как ее заготавливают. А оказывается, сегодняшняя экскурсия для меня открыла очень много нового. Я в шоке о том, что целых 10 лет кровь может храниться. Удивлена температурными режимами хранения, этой чистотой. Как всегда, безумно вежливы сотрудники», — отметила Ирина Христенко.

Чтобы стать участником следующей части книги, нужно заполнить форму на сайте или свяжитесь с нами через социальные сети центра крови Подмосковья. Проект реализует Московский областной центр крови и АНО ЦПО «Сфера» в рамках движения «Доноры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.