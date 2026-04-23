Центр генных дерматозов в Подмосковье принял 3 тыс детей за 5 лет

Центр генных дерматозов НИКИ детства в Подмосковье за пять лет провел около 3 тыс консультаций и взял под наблюдение более 500 детей с редкими заболеваниями кожи. Медпомощь оказывается бесплатно по полису ОМС по направлению из поликлиники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сейчас на учете в центре состоят более 500 детей. Среди них — пациенты с буллезным эпидермолизом, которых называют «детьми-бабочками», а также дети с различными формами ихтиоза, тяжелым атопическим дерматитом и другими орфанными патологиями.

«Важнейшим достижением центра стало обеспечение пациентов качественными перевязочными средствами и препаратами генной терапии. Для работы была сформирована команда узких специалистов, так как хрупкость кожи «детей-бабочек» требует особого подхода: даже стандартные процедуры могут быть травматичными без соблюдения специальных протоколов», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В 2023 году в центре открыли дневной стационар по принципу «одного дня». Ребенок с родителями находится в палате, проходит комплекс обследований и консультации профильных специалистов, после чего врачи определяют дальнейшую тактику лечения без длительного ожидания.

Помощь в центре может получить любой ребенок Московской области по направлению из поликлиники по месту жительства. Услуги оказываются бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.