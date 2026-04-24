Тройной удар: как работает новая вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка

Появление в России комбинированной вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых — это огромный шаг в профилактической медицине, сообщил РИАМО врач Семен Котов.

Ранее в стране зарегистрировали первую отечественную вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых.

«Долгое время мы ревакцинировали взрослых только от дифтерии и столбняка привычной вакциной АДС-М, считая коклюш исключительно детской проблемой. Поствакцинальный иммунитет угасает за 5-10 лет, и новая вакцина принципиально отличается специально сниженным содержанием антигенов, что идеально адаптировано для зрелой иммунной системы. Она наконец-то закрывает брешь в защите от коклюша, заболеваемость которым среди старшего поколения сейчас стремительно растет», — заявил Котов.

По его словам, объединять 3 компонента в одном шприце абсолютно безопасно, это золотой стандарт мировой иммунологии. Риск побочных эффектов не увеличивается, он даже ниже, чем при использовании классических цельноклеточных детских вакцин: максимум, что грозит пациенту, — это преходящая боль в плече и легкий озноб.

«Эта прививка показана абсолютно всем взрослым каждые 10 лет вместо плановой ревакцинации от столбняка. Но в первую очередь она критически необходима беременным женщинам в третьем триместре, а также будущим отцам, бабушкам и дедушкам в рамках стратегии „кокона“. Смысл в том, чтобы создать вокруг новорожденного, которого еще нельзя привить, безопасную среду, ведь именно взрослые чаще всего приносят инфекцию в дом», — добавил врач.

В российском обществе глубоко укоренился миф, что прививочный календарь заканчивается вместе со школой, отметил Котов. Взрослые игнорируют ревакцинацию из-за банальной неосведомленности и иллюзии пожизненного иммунитета.

«Расплата за эту беспечность бывает тяжелой: взрослый коклюш — это изнуряющий, мучительный стодневный кашель, доводящий до рвоты, грыж и переломов ребер от спазмов. Кроме того, падение коллективного иммунитета в популяции дает зеленый свет возвращению смертельно опасной дифтерии. Регулярное обновление защиты — это не перестраховка, а единственно грамотный подход к сохранению собственного здоровья», — заключил эксперт.

