Трихолог сообщила о росте жалоб на выпадение волос у студентов Нижнего Новгорода

Варенова отметила связь проблемы с недосыпом и стрессом у молодежи

Осенью нижегородский трихолог Татьяна Варенова зафиксировала увеличение числа обращений студентов с жалобами на выпадение волос, тревожность и перепады настроения. Она связала это с недосыпом, стрессом и учебными перегрузками, сообщает ИА «Время Н» .

Татьяна Варенова, трихолог из Нижнего Новгорода, отметила осенний рост числа студентов, обращающихся с жалобами на выпадение волос, тревожные состояния и перепады настроения. По ее словам, особенно тяжело адаптируются к новой жизни иногородние первокурсники. У старшекурсников выпадение волос часто становится хроническим из-за постоянного недосыпа и учебных перегрузок.

«Нужно соблюдать режим труда, отдыха, сна и бодрствования. Волосы не прощают постоянной ночной работы, питания «на бегу» и стрессов», — пояснила Варенова.

Она рекомендовала студентам не копить учебные долги и не надеяться выучить все за одну ночь. Также специалист посоветовала планировать время и чаще бывать на свежем воздухе.