Три выездных донорских акции состоятся в округе Дубна в марте

Подмосковный центр крови и Дубненская больница в марте проведут три выездных донорских акции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первая акция пройдет 4 марта на площадке ДК «Октябрь» с 9:30 до 12:00. Еще две акции состоятся 17 и 31 марта. Благодаря донорам регулярно пополняются запасы крови и ее компонентов, необходимых для пациентов, находящихся на лечении в подмосковных медучреждениях, включая Дубненскую больницу.

«Это реальная помощь медикам и тем, кто борется за свою жизнь и здоровье. Наши жители всегда оказывают максимально возможную поддержку», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Важно отметить, что перед донацией каждый потенциальный донор проходит обязательный медицинский осмотр и при отсутствии противопоказаний получает разрешение к проведению процедуры.

«Также регулярная сдача крови способствует обновлению крови самого донора, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает общее самочувствие. Важно напомнить, что ваше участие станет примером для других и вдохновит их на добрые дела», — поделился главный врач ГБУЗ МО «Дубненская больница» Игорь Давронов.

Запись для участия в донорской акции проводится по телефону: 8 (496) 217-04-00 (доб. 0787) с 8:00 до 20:00 и откроется за три дня до проведения акции. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.