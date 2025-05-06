Тревожность и двигательные нарушения: невролог назвала симптомы детской деменции

Невролог Степаненко: болезни и травмы мозга могут вызвать детскую деменцию

Детская деменция, также известная как прогрессирующий подростковый синдром или детская нейродегенерация, представлена различными формами расстройств, которые вызывают снижение когнитивных функций, подобное деменции у взрослых. Несмотря на то, что термин «деменция» чаще используется для описания состояния пожилых людей, существуют редкие случаи, когда подобные симптомы могут развиваться у детей, сообщила РИАМО врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Степаненко.

Одна из причин возникновения детской деменции — генетические нарушения. Это в том числе наследственные заболевания, такие как болезнь Гентингтона, мукополисахаридозы и другие нейродегенеративные расстройства.

Деменция может возникнуть из-за метаболических заболеваний. Некоторые метаболические расстройства, такие как фенилкетонурия или болезнь Тея-Сакса, могут приводить к повреждению мозга и проявляться в виде деменции.

Инфекционные заболевания: вирусные или бактериальные инфекции (например, менингит, энцефалит) могут вызвать воспаление и повреждение нейронов, что способно привести к когнитивным нарушениям.

Повреждение мозга из-за травмы, например, черепно-мозговая травма или родовые травмы, также могут привести к подобным симптомам.

Детскую деменцию можно выявить по ряду симптомов. Когнитивные изменения: ребенок может испытывать проблемы с памятью, вниманием и обучением. Дети могут терять интерес к ранее любимым занятиям и демонстрировать замедление мыслительных процессов.

Изменения в поведении: наблюдаются изменения в личных привычках, такие как потеря самообслуживания, изменения в речи или языке (например, снижение словарного запаса).

Эмоциональные расстройства: депрессия, тревожность, внезапные перепады настроения могут быть характерными для детей с деменцией.

Физические симптомы: в некоторых случаях могут проявляться двигательные нарушения, такие как тремор или проблемы с координацией.