Тренировку по эвакуации сотрудников провели в онкодиспансере Подмосковья

В современном мире безопасность пациентов и сотрудников медицинских учреждений является приоритетной задачей. Особое внимание уделяется готовности персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. В этой связи в Московском областном онкологическом диспансере была проведена тренировка по эвакуации, целью которой стало повышение уровня подготовки сотрудников и обеспечение безопасности пациентов накануне предстоящих праздников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Подобные мероприятия проводятся регулярно и представляют собой важную часть комплексной программы обеспечения безопасности в медицинском учреждении. В ходе тренировки сотрудники диспансера получили возможность отработать навыки быстрого реагирования на нештатные ситуации. Тренировка включала в себя несколько этапов: отработка действий при получении сигнала тревоги, организация эвакуации пациентов из палат, а также взаимодействие с экстренными службами. Особое внимание было уделено правильной эвакуации маломобильных пациентов, для которых были предусмотрены специальные средства транспортировки», — рассказал ведущий инженер областного онкодиспансера Вадим Шнайдер.

Такие тренировки являются неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности и позволяют минимизировать риски в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Московский областной онкологический диспансер продолжает совершенствовать свои методы работы, обеспечивая надежную защиту для пациентов и сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.