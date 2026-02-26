Тренд project pan: в чем опасность осознанного потребления косметики

Осознанное потребление в рамках project pan — отличная инициатива, пока она не пересекает границу медицинской безопасности. Мыть голову гелем для душа ради того, чтобы «добить» флакон, — это прямая дорога к трихологу. Об этом РИАМО сообщил врач Евгений Миронов.

Ранее в соцсетях начали распространять тренд project pan. Смысл челленджа в осознанном потреблении, не покупать новую косметику, пока не закончили старую. Однако некоторые переходят границы и начинают экономить абсолютно все, например, заменяя закончившийся шампунь гелем для душа.

«Кожа головы кардинально отличается от кожи тела: здесь иная плотность сальных желез, другой pH-баланс и микробиом. Шампунь разрабатывается с учетом этих особенностей, он очищает скальп и сглаживает кутикулу волоса. Гель для душа имеет агрессивную моющую базу без нужных волосам кондиционирующих добавок. Пара раз в походе не навредит, но регулярное применение разрушит защитную кислотную мантию. Итог — пересушенная кожа, жесточайший зуд, перхоть, компенсаторная гиперсекреция сала и контактный дерматит, а сами волосы превратятся в ломкую паклю», — сказал Миронов.

Использование любых бьюти-средств не по зоне назначения всегда чревато последствиями. Формулы химически адаптированы под конкретную толщину кожи.

«Попытка израсходовать крем для тела, нанося его на лицо, гарантированно спровоцирует акне из-за тяжелых комедогенных восков в составе. Плотный крем для лица в зоне вокруг глаз вызывает стойкие отеки и милиумы — подкожные кисты, требующие удаления у косметолога. Даже нанесение помады вместо румян забивает поры», — объяснил врач.

По словам эксперта, это экономия на собственном здоровье. Пытаясь сберечь деньги на базовой гигиене, вы рискуете потратить десятки тысяч рублей на лечение эпидермального барьера. Добивать косметику можно, но строго на тех участках тела, для которых она была синтезирована.

