Травматолог Шелепов перечислил частые причины травм

Чаще всего травмы получают при занятиях контактными видами спорта. Речь идет о хоккее, футболе, баскетболе, сообщил РИАМО врач, травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

«Наиболее часто травмы случаются во время занятий игровыми контактными видами спорта: хоккей, футбол, баскетбол, регби и тому подобное. Еще при прыжках на батуте, теннисе, волейболе, а также при спуске по лестнице, при выходе из автомобиля и даже на ровной поверхности. Важно исключить перелом, прежде чем принимать меры по лечению травмы», — сказал Шелепов.

Он добавил, что травмы, связанные с повреждением связочного аппарата голеностопного, локтевого, коленного суставов, требуют оценки степени повреждения перед применением соответствующего лечения.

«Повреждения сухожилий и мышц также требуют серьезного внимания и, возможно, хирургического вмешательства. При подобных травмах важно обеспечить иммобилизацию травмированной части тела, комфортное состояние человека до прибытия врача. Например, при незначительных травмах можно приложить холод к месту ушиба, что помогает снизить боль и отек», — рассказал травматолог.

Шелепов подчеркнул, что важно следить за временем применения холода и избегать его использования на открытых ранах.

«Обращение к врачу в случае травмы, особенно при наличии сильной боли, синюшности или открытой раны, является обязательным. Это поможет избежать серьезных осложнений и получить квалифицированную помощь», — заключил специалист.

Каждый год 20 мая отмечается Всемирный день травматолога. Огромный вклад в развитие травматологии внесли знаменитые медики из разных стран: Амбруаз Паре, Ефрем Мухин, Николай Пирогов, Александр Бобров, Роман Вреден, Генрих Турнер и другие. Первыми социальными факторами, которые дали толчок к развитию травматологии, — это войны.