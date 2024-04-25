Травматолог Подмосковья рассказала о последствиях врожденной косолапости

Косолапость у детей — тяжелое врожденное заболевание, которое характеризуется деформацией стопы ребенка. Данный диагноз ставится еще в роддоме. Обнаружив врожденную косолапость у ребенка, не стоит отчаиваться, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Лечение врожденной косолапости — длительный и ответственный процесс, который состоит из 3 этапов. На первом году жизни патология будет практически незаметна. Визуально у ребенка будут кривые ноги, что за собой несет лишь косметическую особенность, но после того как ребенок начнет вертикализироваться, самостоятельно ходить, то есть после первого года жизни, вот тут-то и начинают возникать проблемы. У ребенка будут появляться: болевой синдром, ограничение физических функций, на рентгенограммах будут наблюдаться артрозы и артриты суставов стопы — воспалительные заболевания и дегенеративные изменения», — прокомментировала врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Анна Винокурова.

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице лечением косолапости по методу Понсети занимается Анна Винокурова — сертифицированный врач с опытом лечения врожденной косолапости у детей по методике Понсети более 10 лет.

«Лечение косолапости требует решительных действий с первых дней жизни малыша, как родителей, так и врачей», — добавила Винокурова.

До 5 лет вылеченный ребенок должен проходить регулярные обследования и наблюдаться у врача травматолога-ортопеда. У ребенка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы по опороспособности не отличаются от здоровых.

В 2023 году почти 40 детей было вылечено от врожденной косолапости специалистами МОДКТОБ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.