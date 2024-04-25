Травматолог Подмосковья рассказала о последствиях врожденной косолапости
Фото - © Гипсование по методу Понсети в МОДКТОБ/Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
Косолапость у детей — тяжелое врожденное заболевание, которое характеризуется деформацией стопы ребенка. Данный диагноз ставится еще в роддоме. Обнаружив врожденную косолапость у ребенка, не стоит отчаиваться, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
«Лечение врожденной косолапости — длительный и ответственный процесс, который состоит из 3 этапов. На первом году жизни патология будет практически незаметна. Визуально у ребенка будут кривые ноги, что за собой несет лишь косметическую особенность, но после того как ребенок начнет вертикализироваться, самостоятельно ходить, то есть после первого года жизни, вот тут-то и начинают возникать проблемы. У ребенка будут появляться: болевой синдром, ограничение физических функций, на рентгенограммах будут наблюдаться артрозы и артриты суставов стопы — воспалительные заболевания и дегенеративные изменения», — прокомментировала врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Анна Винокурова.
В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице лечением косолапости по методу Понсети занимается Анна Винокурова — сертифицированный врач с опытом лечения врожденной косолапости у детей по методике Понсети более 10 лет.
«Лечение косолапости требует решительных действий с первых дней жизни малыша, как родителей, так и врачей», — добавила Винокурова.
До 5 лет вылеченный ребенок должен проходить регулярные обследования и наблюдаться у врача травматолога-ортопеда. У ребенка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы по опороспособности не отличаются от здоровых.
В 2023 году почти 40 детей было вылечено от врожденной косолапости специалистами МОДКТОБ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.