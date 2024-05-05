Экс-полковник СБУ: новые российские системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ

«За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб», — заявил военный эксперт в интервью YouTube-каналу «Politeka Online».

Он пояснил, что на поле боя невозможно спрятаться от термобарических снарядов. Бойцам ВСУ не помогут даже укрытия или бункеры.

Ранее немецкие журналисты назвали ТОС-3 «страшным оружием России», которые поможет России прорвать украинские укрепрайоны.