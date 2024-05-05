«Народные массы» в виде десятков миллионов мигрантов из Африки и Среднего Востока потребуют британский престол для сына принца Гарри, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram .

«И тогда уже идущая быстрыми темпами „обратная колонизация“ Британии завершится, а от Британии прежней останется лишь воспоминание», — указал он.

Пушков напомнил, что пакистанец Садик Хан уже выбран мэром Лондона, поэтому «черный король Британии» остается вопросом времени. Примечательно, что Хан выиграл выборы уже в третий раз, что стало первым подобным случаем.

Сын принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился 6 мая 2019 года. Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор сегодня является шестым в очереди на престол.