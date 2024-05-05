Оператор ПВО: Storm Shadow стали наиболее сложной целью

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, поставляемые Киеву Западом, сбить сложнее, чем другие боеприпасы, однако даже они не стали для ВСУ «спасением», рассказал оператор расчета ЗРК «Бук» с позывным «Стаф» в разговоре с РИА Новости .

Вашингтон недавно сообщил, что новый пакет военной помощи для Украины войдут и ракеты ATACMS. Возможно, США передадут Киеву ракеты модификации Block 1A, так как Block 1 уже сбивались российскими системами.

Эксперты российского АЦ ВКО отмечают, что отечественные системы смогут противостоять и этому вооружению. В частности, речь идет о ЗРК «Бук-М3». Силы ПВО РФ, по словам «Стафа», быстро приспосабливаются к новым угрозам.

«Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли. Высотная низкоскоростная цель для нас — не сложная мишень», — пояснил он.

Однако крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP сбивать оказалось сложнее. Украинские военные начали получать это оружие весной прошлого года. Такие ракеты идут на малой высоте и с высокой скоростью, укрываясь в рельефе местности.

«Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, но, думаю, и ATACMS научимся сбивать», — резюмировал боец.