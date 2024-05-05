Британский эксперт объяснил, зачем Зеленский срочно собрал Генштаб ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский в срочном порядке собрал Генеральный штаб ВСУ на фоне сложной ситуации, которая сложилась на фронте, заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис, пишет Lenta.ru .

«Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», — указал эксперт в своем блоге на YouTube.

Тяжесть ситуации для украинских военных он объяснил наступлением ВС РФ, которое набирает обороты.

Запад, по его словам, требует от киевских властей предотвратить обрушение фронта, а ВСУ продолжают терпеть серьезные неудачи.