Транспортный инкубатор для новорожденных поступил в Видновский перинатальный центр

В отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Видновского перинатального центра Ленинского городского округа поступил современный транспортный инкубатор для новорожденных. Оборудование, приобретенное на средства федерального бюджета, предназначено для безопасной транспортировки и оказания помощи маленьким пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Транспортный инкубатор используется для перемещения новорожденных из родильных залов и палат, обеспечивая непрерывность медицинского наблюдения и поддержания жизненно важных функций в процессе транспортировки», — приводятся в сообщении слова заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Анастасии Зубко.

Уточняется, что в 2025 году в Видновский перинатальный центр поступило 180 единиц современной техники. Новый транспортный кувез оснащен четырьмя функциональными окошками и выдвижным матрасом для удобного доступа к ребенку, что значительно упрощает проведение медицинских манипуляций. Аппарат позволяет обеспечивать подачу кислорода с помощью двух газовых баллонов, а также поддерживать оптимальную температуру и влажность в автоматическом режиме.

В пресс-службе добавили, что в перинатальном центре продолжается планомерное обновление медицинской техники. До конца 2025 года ожидается поступление 5 единиц дополнительного оборудования как для отделений новорожденных, так и для оказания помощи взрослым пациентам, что позволит повысить качество медицинских услуг в учреждении. Ранее сообщалось, что в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Ленинского округа поступили 32 инфузионных шприцевых насоса. Современная техника также поступила в отделение патологии беременности и операционный блок Видновского перинатального центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.