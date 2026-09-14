Токсиколог предупредил об опасности укусов белок

Кузбасский токсиколог Константин Сиворонов предупредил, что укусы белок могут привести к заражению бешенством и другими инфекциями. После укуса рану нужно промыть и обратиться к врачу, сообщает vse42.ru .

В регионах России выросло число обращений после укусов белок, среди пострадавших есть дети. Кузбасский токсиколог Константин Сиворонов сообщил, что такие контакты нельзя считать безобидными.

Белки редко становятся источником бешенства: чаще болезнь в России переносят собаки и лисы. Однако исключить заражение после укуса нельзя. Животные также могут переносить блох, клещей, туляремию и лептоспироз.

Насторожить должны агрессия белки, отсутствие страха перед человеком и попытки броситься на него. После укуса рану следует несколько минут тщательно промывать с мылом под проточной водой, затем обратиться в травмпункт. Врач оценит повреждение и решит, нужна ли профилактика бешенства.

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