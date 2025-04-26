Тюменскую область накрыла волна закрытия аптек

В Тюменской области на 14% за последние два года сократилось число юридических лиц, занимающихся аптечной деятельностью. Аптечные пункты массово закрываются, за два года их количество сократилось с 185 до 159, сообщает РБК .

По итогам 2024 года процедуру ликвидации юридического лица прошли сразу 16 организаций, а зарегистрировали свою деятельность только шесть компаний. Это самый большой показатель сокращения в сфере бизнеса, направленного на массовое потребление.

Специалисты зафиксировали сокращения бизнеса в Тюменской области еще в нескольких сегментах: зоомагазинов стало за два года на 1,32% меньше, количество магазинов с одеждой уменьшилось на 4,33%. При этом есть сферы, которые, наоборот, растут. Это общепит — +14,2%, туристическая отрасль выросла на 4,69%, а продуктовых магазинов в регионе стало на 1,25% больше, чем двумя годами ранее.

По итогам 2024 года в общей сложности прирост аптечной сети по всей стране сократился в 2,6 раза.

«Аптечный бизнес в городах, в том числе и в Тюмени, переживает ключевую перестройку бизнес-процессов. Часть процессов, таких как заказ медицинских товаров и медикаментов, переходит в онлайн-формат — на маркетплейсы и аптечные агрегаторы», — рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

По словам Борисовой, по стране аптечный бизнес развивается в туристических городах, а вот на других территориях, наоборот, сокращается.