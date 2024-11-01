Тяжесть в животе, метеоризм: чем может грозить задержка в переваривании пищи

Врач Белоусов рассказал, чем может грозить задержка в переваривании пищи

Обычно проход пищи вдоль пищеварительного тракта занимает от 14 до 58 часов, но бывают случаи задержки в переваривании, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Он уточнил, что конкретное время переваривания зависит от нескольких факторов, включая типы потребляемых продуктов, генетику и состояние здоровья.

«Задержка в переваривании пищи может оказать влияние на состояние пищеварительной системы, включая возможное чувство тяжести в животе, отсутствие аппетита, метеоризм или даже неприятные послевкусовые ощущения», — сказал Белоусов.

По его словам, влияние времени переваривания на состояние пищеварительной системы может быть уникальным для каждого человека.

Врач добавил, что разные продукты могут потребовать разное время для переваривания. Например, белки, жиры и углеводы требуют разной продолжительности времени на химическое переваривание в организме. Некоторые продукты также могут быть более сложными структурно, что требует больше времени на их разложение.