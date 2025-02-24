Тяжесть и изжога: какие проблемы могут возникнут после употребления блинов

Тяжесть в желудке, изжога и тошнота после блинов могут быть признаками проблем с пищеварением, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова

«Если после блинов появляется тяжесть, изжога или боли в животе, это может говорить о непереносимости. В таких случаях лучше выпить травяной чай, например, мятный или ромашковый, и не перегружать желудок следующими приемами пищи. Если неприятные ощущения не проходят, стоит обратиться к врачу», — сказала Джутова.

Она добавила, что блины можно сделать полезнее, заменив обычную пшеничную муку на цельнозерновую. Также вместо сливочного масла лучше использовать оливковое или кокосовое.

«Можно добавить в тесто семена льна или чиа — это увеличит содержание клетчатки. А если заменить молоко на растительное, например, миндальное или овсяное, это сделает блины более легкими для организма», — отметила специалист.

Диетолог предупредила, что людям с заболеваниями ЖКТ, например, гастритом, язвой или панкреатитом, лучше ограничить употребление блинов.

«Также осторожнее с блинами стоит быть людям с лишним весом и диабетом, так как в тесте и начинках много углеводов и сахара. Не стоит есть их в больших количествах и тем, у кого есть непереносимость отдельных компонентов, например, глютена или молока», — заключила врач.