Тестостерон и женщины: чем полезен гормон и где начинаются проблемы

Тестостерон привыкли считать исключительно «мужским» гормоном. На самом деле он присутствует и в женском организме, выполняя целый ряд важных задач: влияет на либидо, мышечную силу и выносливость, общий тонус, эмоциональное состояние, плотность костной ткани, метаболизм и когнитивные функции. Это один из гормонов, который помогает женщине чувствовать себя живой, собранной и устойчивой. Об этом РИАМО сообщила главный врач медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника», врач акушер-гинеколог Ольга Палкина.

По словам врача, тестостерон стал жертвой стереотипов и маркетинга: его демонизируют, приписывают «маскулинизацию», агрессию, риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Разобраться, что из этого правда, помогает физиология.

«Расхожее мнение: тестостерон делает женщин грубыми, „мужеподобными“, с низким голосом и выраженным оволосением. Реальность проще: женский организм сам вырабатывает этот гормон — просто в куда меньшей концентрации, чем мужской. В нормальном диапазоне он не лишает женственности, а поддерживает ее — помогает сохранять нормальное либидо, мышечный и эмоциональный тонус», — сказала Палкина.

Внешние изменения — усиленный рост волос на лице, груди, животе, акне, огрубение кожи, изменение голоса — появляются при значительном избытке тестостерона или других андрогенов. Это не «характер» и не следствие приема витаминов, а сигнал о гормональном нарушении: от синдрома поликистозных яичников до гормонпродуцирующих опухолей яичников или надпочечников. Такие ситуации требуют не страхов в интернете, а очной консультации и обследования.

Эмоциональные реакции

«Еще один устойчивый образ — „чем больше тестостерона, тем больше агрессии“. Современные данные показывают, что связь гораздо сложнее. Поведение формируют не только андрогены, но и эстрогены, уровень стресса, качество сна, хроническая усталость, социальная среда. У женщин нормальные значения тестостерона не делают человека „конфликтным по умолчанию“. Скорее наоборот: достаточный уровень гормона связан с ощущением внутренней опоры, инициативностью, способностью выдерживать нагрузки, а не с истериками и драками», — отметила врач.

При выраженных гормональных сдвигах действительно могут меняться эмоциональные реакции, но это повод искать причину, а не лепить ярлыки на один гормон.

Заболевания

По словам врача, логика «мужчины чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, значит тестостерон виноват» не выдерживает проверки. При нормальном уровне у женщин тестостерон, наоборот, играет защитную роль: поддерживает мышечные волокна, улучшает утилизацию глюкозы, способствует сохранению эластичности сосудистой стенки. То есть помогает сердцу работать стабильнее.

Проблемой становится не сам тестостерон, а общий метаболический фон: лишний вес, курение, гипертония, инсулинорезистентность, малоподвижный образ жизни. Подменять эти факторы «страшным гормоном» некорректно.

«Миф о том, что тестостерон повышает риск рака молочной железы, тоже не подтверждается. Наблюдения и экспериментальные данные показывают: при физиологическом уровне андрогенов тестостерон может выступать как фактор защиты, снижая чрезмерную стимуляцию тканей эстрогенами и риск патологической пролиферации клеток. Ключевое слово снова — баланс. Опасность представляет не сам по себе тестостерон, а дисбаланс гормональной системы, когда одновременно нарушены уровни эстрогенов, прогестерона, андрогенов и меняется чувствительность рецепторов», — добавила Палкина.

У женщин тестостерон синтезируется главным образом в коре надпочечников и частично в яичниках. Его концентрация ниже, чем у мужчин, но этого достаточно, чтобы поддерживать половое влечение и чувствительность, сохранять мышечный каркас и плотность костей, влиять на общее чувство энергии, мотивации, устойчивости к стрессу, участвовать в регуляции обмена веществ.

При недостатке тестостерона женщины часто жалуются на снижение либидо, хроническую усталость, ухудшение самочувствия и настроения. При избытке — на нарушения цикла, высыпания, изменения кожи и волос, сложности с зачатием.

«Повышенный уровень тестостерона может быть связан с синдромом поликистозных яичников, опухолями яичников или надпочечников, продуцирующими андрогены, приемом некоторых препаратов и добавок. Во всех этих случаях диагноз ставится не по внешнему виду и не по одному анализу „на тестостерон из любопытства“, — объяснила Палкина.

Врач уверяет, что оценивать состояние гормональной системы по одному показателю бессмысленно. Тестостерон всегда рассматривается в связке с другими гормонами. Для объективной картины врач может рекомендовать пройти исследование гормональный профиль, который обычно включает: ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, ДГЭА-сульфат, а при необходимости — дополнительные показатели. Как правило, анализы сдают на 2–3-й день менструального цикла от первого дня менструации, а затем по показаниям повторяют во второй фазе (19–21-й день цикла), чтобы оценить прогестерон и динамику эстрадиола.

«Такой подход позволяет увидеть реальный баланс, отличить функциональные колебания от серьезных нарушений и при необходимости подобрать лечение, ориентируясь на причины, а не на мифы», — заключила врач.

