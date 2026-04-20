Терапевт Звонков объяснил «аллергию на офис»

Терапевт Звонков: «аллрегия на офис» связана со стрессом и средой

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что так называемая «аллергия на офис» чаще связана не с иммунитетом, а с индивидуальной реакцией организма и условиями в помещении, сообщает «Вечерняя Москва» .

В соцсетях обсуждают «синдром больного здания» — недомогание, которое возникает только на рабочем месте. По словам Андрея Звонкова, слабость и головная боль не всегда указывают на аллергию.

«Такие симптомы, как слабость или головная боль, часто не связаны с проблемами иммунитета. Однако они могут проявляться, если у человека есть идиосинкразия», — рассказал врач.

Он пояснил, что при настоящей аллергии задействована иммунная система, а плохое самочувствие связано с работой антител или гистамина. При идиосинкразии симптомы нередко обусловлены психологическим состоянием.

К середине дня у сотрудников могут появляться головная боль, головокружение, чиханье, кашель, зуд, ощущение «тумана» в голове, тошнота или проблемы с дыханием.

Триггерами становятся стресс, конфликты и тревожная обстановка. Кроме того, влияние оказывают плохая вентиляция, испарения от краски, некачественная мебель и сухой воздух.

Звонков отметил, что женщины хуже переносят холод и более чувствительны к химическим веществам.

Работодателям специалист рекомендовал улучшать вентиляцию и освещение, снижать уровень шума, добавлять растения. Если сотрудник внезапно начал часто болеть, ему можно временно предложить удаленную работу.

