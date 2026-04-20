Терапевт Тен рассказала о передающейся половым путем язве

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила, что венерическая язва передается половым путем и через контакт с очагом поражения, однако в России эта инфекция встречается редко, сообщает NEWS.ru .

Зарема Тен пояснила, что мягкий шанкр, или венерическая язва, вызывает бактерия Haemophilus ducreyi. Инфекция передается преимущественно половым путем, реже — при прямом контакте «кожа к коже» с пораженным участком.

«Мягкий шанкр, или венерическая язва, — это инфекция, которую вызывает бактерия Haemophilus ducreyi. Передается исключительно половым путем и изредка — через прямой контакт «кожа к коже» с очагом поражения. В мире он распространен неравномерно: чаще в Африке, Азии, Латинской Америке, но путешественники и мигранты привозят его куда угодно. В России, США и Европе он редок, но врачи о нем помнят — потому что маскироваться он умеет», — предупредила Тен.

Врач уточнила, что мягкий шанкр отличается от твердого шанкра при сифилисе. В отличие от плотной и безболезненной язвы с ровными краями, мягкий шанкр рыхлый, болезненный и склонен к нагноению. Инкубационный период обычно составляет от трех до семи дней, в отдельных случаях — до двух недель.

Ранее уролог Екатерина Макарова заявила, что после пандемии COVID-19 выросла заболеваемость венерическими инфекциями. По ее словам, препараты для доконтактной профилактики ВИЧ защищают только от вируса иммунодефицита человека и не предотвращают другие инфекции.

