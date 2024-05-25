Терапевт Тарасов рассказал о смертельной опасности низкой температуры тела

Врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал об опасности понижения температуры тела ниже 35,5 градуса, что в конечном итоге может привести даже к смерти, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Тарасова, низкая температура тела человека не менее опасна для его жизни и здоровья, чем высокая. Если у пациента фиксируется температура ниже 35,5 градусов, это может свидетельствовать о серьезной болезни.

При гипотермии чаще всего наблюдаются такие симптомы, как озноб, замедленное дыхание, слабость, путаница сознания и бледная кожа. Гипотермия может указывать на наличие проблем с сердечно-сосудистой системой, снижением сахара в крови или заболеваний щитовидной железы.

«Низкая температура тела может привести к замедлению метаболических процессов, нарушению работы внутренних органов и систем. А в тяжелых случаях это может привести к потере сознания и даже смерти», — предупредил Тарасов.

При фиксации низкой температуры тела, терапевт посоветовал сначала попытаться согреться самостоятельно с помощью теплой одежды, одеяла и горячих напитков. Если это не поможет поднять температуру, следует обратиться за помощью к врачу.

Ранее врач-терапевт участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Серебрякова посоветовала не спешить снимать шапку весной. По ее словам, это может привести к мигреням или гипотермии — понижению температуры тела.