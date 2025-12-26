Терапевт Сысоева: в настоящее время рано говорить о лечении болезни Альцгеймера

И.о. заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева сообщила РИАМО, что новые эксперименты на мышах по лечению болезни Альцгеймера могут стать началом терапевтического метода.

Недавно стали известны результаты опытов на мышах, имеющих симптомы болезни Альцгеймера. Ученые пришли к выводу, что причина кроется в дефиците молекулы NAD+, которая отвечает за энергию в клетках мозга. Исследователи применили на грызунах препарат с ее содержанием и сумели обратить болезнь.

«Следует отметить, что молекула NAD⁺ играет ключевую роль в энергетическом метаболизме нейронов, процессах репарации ДНК и регуляции нейровоспаления, поэтому гипотеза о ее дефиците, как одном из патогенетических факторов деменции, выглядит биологически обоснованной. Вместе с тем, перенос результатов с животных моделей на человека остается одним из самых сложных этапов в нейробиологии», — сообщила Сысоева.

Она отметила, что болезнь Альцгеймера у человека развивается продолжительное время, и, что не менее важно, факторов, способствующих ее появлению, достаточно много. Причем экспериментальные модели просчитывают отдельные механизмы.

Сысоева заключила, что в настоящее время можно рассуждать о новом и перспективном терапевтическом направлении, а о полном излечении болезни Альцгеймера — пока рано.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.