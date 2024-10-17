Терапевт рассказала, когда при болезни надо обращаться к врачу

Пациентам нужно обязательно идти ко врачу, если при болезни возникает одышка
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Если состояние продолжает ухудшаться, температура не снижается или появляются новые, более серьезные симптомы, такие как одышка или сильная головная боль, стоит обратиться за консультацией, сообщила РИАМО врач-участковый терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

17 октября в России празднуют День участкового терапевта. Этот праздник неофициальный, но участковых терапевтов поздравляют на рабочем месте коллеги и пациенты.

«Если состояние продолжает ухудшаться, температура не снижается или появляются новые, более серьезные симптомы, такие как одышка или сильная головная боль, стоит обратиться за консультацией. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями», — сказала Бурнацкая.

При диабете или астме любое ухудшение может стать поводом для беспокойства. Не стоит забывать о пожилых и детях — их здоровье может ухудшиться гораздо быстрее, поэтому лучше проявлять бдительность.

«Сегодня многие люди предпочитают лечиться дома, полагаясь на народные средства и безрецептурные препараты. Однако важно понимать, что есть моменты, когда визит к врачу необходим», — отметила терапевт.

Бурнацкая рассказала, что, если нет явных жалоб на здоровье, все равно важно регулярно проходить профилактические осмотры.

«Например, людям до 50 лет достаточно посещать терапевта раз в год или два, а вот после 50 лет лучше делать это ежегодно. Для людей с хроническими заболеваниями или наследственной предрасположенностью к тем или иным болезням осмотры могут понадобиться чаще. Такие профилактические меры помогают вовремя обнаружить проблемы и предотвратить развитие серьезных заболеваний», — разъяснила врач.