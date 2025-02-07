Терапевт рассказала, как справиться с высоким атмосферным давлением

Ранее атмосферное давление побило рекорд для 7 февраля в Москве. Оно поднялось до 774,5 мм рт. ст.

«Прогулки на свежем воздухе и легкие физические упражнения помогут поддерживать общее состояние здоровья и улучшить настроение. А употребление продуктов, богатых витаминами и минералами, особенно кальцием и магнием, может помочь укрепить сердечно-сосудистую систему», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что важно поддерживать водный баланс, так как недостаток жидкости может усугубить головные боли и общее самочувствие.

«Практика релаксационных техник, таких как медитация или йога, может помочь снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Обеспечение достаточного количества сна и регулярные перерывы для отдыха также помогут организму адаптироваться к изменениям внешней среды», — рассказала терапевт.

Бурнацкая отметила, что особую осторожность стоит проявлять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы и тем, кто страдает от мигреней и других головных болей.