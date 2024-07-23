Терапевт рассказала, как сохранить здоровье на даче

Пожилой категории дачников важно контролировать артериальное давление утром, днем и вечером, а при необходимости использовать назначенные индивидуально препараты для его поддержания. Кроме того, не стоит выходить на улицу во время максимальной солнечной активности, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Как правило садоводы-огородники — фанаты своего дела. Они готовы сутками находиться среди грядок. Однако надо помнить, что летом, особенно в жаркие дни, резко увеличивается число случаев инфарктов и инсультов, особенно у людей с ослабленным здоровьем, включая пожилых. Поэтому этой группе людей важно контролировать артериальное давление утром, днем и вечером, а при необходимости использовать назначенные индивидуально препараты для его поддержания», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что не стоит выходить на улицу во время максимальной солнечной активности. Рекомендуется надевать светлую одежду из натуральных материалов, головной убор и солнцезащитные очки, минимизировать физическую активность.

«Питайтесь легкой пищей и употребляйте достаточное количество воды, зеленого чая, компотов, избегая алкоголя и сладких напитков. Поддерживайте комфортную температуру в помещении, желательно использовать кондиционер. Проветривайте помещение ночью, держа окна закрытыми днем», — посоветовала врач.

Бурнацкая также порекомендовала принимать контрастный душ по утрам и споласкиваться прохладной водой в течение дня. Если возникли признаки перегрева организма, такие как слабость, головокружение, потоотделение, следует немедленно принять меры.

«Нужно прекратить работу, вернуться в дом, лечь на кровать или диван в прохладном месте, обеспечить обильное питье, а при необходимости вызвать скорую помощь. Особенно важно быть бдительными людям с проблемами со здоровьем, беременным, кормящим женщинам, а также в отношении маленьких детей», — заключила специалист.

Во вторник в России отмечается День дачника. Считается, что для этого праздника выбрали практически середину лета, так как на дачах уже собрали первый урожай, а сами хозяева загородных домов могут насладиться хорошей погодой.