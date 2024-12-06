Терапевт рассказала, как пожилым людям пережить зиму без вреда для здоровья

Зимняя нехватка солнца серьезно влияет на самочувствие, запуская целую цепочку негативных процессов в организме. Когда уровень дофамина и серотонина падает из-за недостатка светового дня, это напрямую отражается на настроении и общем тонусе. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала РИАМО, как пережить зиму и что делать пожилым людям, чтобы сохранить здоровье в это время года.

«Зимний период с короткими днями и холодами может негативно сказаться на здоровье, особенно у пожилых людей. Чтобы поддерживать бодрость, иммунитет и общее самочувствие, важно уделять внимание как физическому, так и эмоциональному состоянию», — рассказала Бурнацкая.

В холодный сезон организм особенно уязвим к различным заболеваниям, поэтому вакцинация становится важным шагом для защиты здоровья. Биологические часы организма сбиваются при дефиците естественного освещения, а пониженный уровень витамина D затрудняет процесс усвоения кальция. Последствия могут быть весьма серьезными: от хрупкости костной ткани до проблем с иммунной системой. Также страдает состояние кожных покровов, волос и зубов.

Чтобы поддерживать здоровье в оптимальном состоянии во время зимнего периода, существует ряд важных рекомендаций, которым стоит следовать. Чтобы поддержать здоровье зимой, важно правильно питаться и вести активный образ жизни. Организм нуждается в повышенной калорийности питания по сравнению с летним периодом.

Несмотря на непогоду, нужно стараться ежедневно совершать прогулки, это поднимет настроение и поможет укрепить защитные силы организма. Главное — одеваться соответственно погоде.

Питание

Особое внимание стоит уделить сбалансированному питанию. Надо потреблять продукты, содержащие кальций: молочные продукты, орехи, зеленые овощи и сушеные фрукты. Не стоит забывать о белках, свежих фруктах и овощах. Для восполнения витамина D надо включить в рацион морскую рыбу, рыбий жир, икру и молочные продукты.

При этом рекомендуется обратиться к специалисту для определения необходимости дополнительного приема витамина D и расчета его оптимальной дозировки. Нужно укреплять свой организм, соблюдая простые правила гигиены: частое мытье рук и применение дезинфицирующих средств существенно снижают риск заболеваний. Особое внимание надо уделить влажности воздуха — использовать увлажнители для создания оптимального микроклимата.

Распорядок дня

Правильный режим сна творит чудеса для здоровья. Нужно выработать привычку отходить ко сну и просыпаться в фиксированное время. За 60 минут до отдыха надо отказаться от экранов — это улучшит качество 8-часового сна и укрепит иммунную систему.

Дом можно превратить в источник позитивной энергии: впустить солнечный свет через открытые днем занавески, создать мягкое освещение вечером. Можно украсить пространство яркими акцентами и обязательно находить время для любимых занятий, которые наполняют радостью.

Наслаждаться зимним сезоном в добром здравии вполне возможно, если уделять должное внимание своему самочувствию. Пожилым людям особенно важно следить за здоровьем в холодное время года — правильное питание и активные прогулки помогут сохранить бодрость духа и отличное расположение духа на протяжении всей зимы.