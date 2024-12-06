Терапевт назвала способ укрепления сердечно-сосудистой системы с помощью бани

Регулярные посещения бани могут не только укрепить сердечно-сосудистую систему, но и в общей сложности оздоровить организм. Баню могут посещать люди, которым лечащие врачи не ставили запрет на процедуру. О пользе и вреде бани в разговоре с РИАМО подробно рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Польза бани

Если человек регулярно посещает парную, его сердечно-сосудистая система становится более выносливой и гибкой, что в конечном итоге положительно сказывается на здоровье человека. Если посещать баню для гигиенических целей, то достаточно комфортной температуры и не более двух визитов в неделю.

Также баню можно использовать в качестве фитотерапии: запаренные веники — березовые, дубовые, эвкалиптовые или смешанные — наполняют парное помещение ароматами, что делает процесс полезным для дыхательных путей, особенно при добавлении эфирных масел.

«Тепловое воздействие бани улучшает процессы очищения организма: поры расширяются, и через кожу выходят токсины. Баня благотворно влияет на органы дыхания, особенно при хронических бронхитах, а также способствует улучшению эмоционального состояния. Эйфория, расслабление и приятная усталость после парной — нередкие ощущения у тех, кто любит баню и чувствует себя в ней комфортно. Однако важно учитывать индивидуальную реакцию организма на высокие температуры и влажность», — пояснила специалист.

Не все люди могут посещать баню. Некоторым лучше отказаться от процедур, если при резком перепаде температур чувствуют головную боль или учащенное сердцебиение. Это может свидетельствовать о наличии каких-то проблем, в связи с чем лучше пройти обследование и понять, нужно ли лечение или нет.

Если человек желает постепенно привыкнуть к бане, можно начинать с коротких сеансов, постепенно увеличивая время. Дети также могут постепенно приобщаться к бане, но с осторожностью и только с дозированным временем в парной.

Противопоказания

«Существуют и противопоказания для бани. Людям с серьезными сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями, например, при мерцательной аритмии, варикозе, а также перенесшим инфаркт или страдающим от онкологических заболеваний, не рекомендуется посещать баню с резким температурным контрастом», — добавила Бурнацкая.

Ароматерапия также может подойти не всем. Стоит учитывать аллергические реакции на эфирные масла или веники — у некоторых людей такие компоненты могут вызвать нежелательные симптомы. Важно понимать, что все преимущества и удовольствия бани полезны лишь при условии хорошего самочувствия и при отсутствии противопоказаний.