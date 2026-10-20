Терапевт Можайской больницы объяснила, как избежать преддиабета в офисе

Заведующая терапевтическим отделением Можайской больницы Динара Акимжанова рассказала, как снизить риск преддиабета при сидячей работе. Врач рекомендовала чаще двигаться и заменить сладкие перекусы более полезными продуктами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Длительное сидение за компьютером в сочетании со сладкими перекусами повышает риск преддиабета. По словам врача-терапевта Динары Акимжановой, при таком образе жизни мышцы расходуют мало глюкозы, а клетки со временем хуже реагируют на инсулин.

«Чтобы не заболеть, не обязательно изнурять себя диетами или записываться в спортзал. Главное правило — не давать сахару в крови резко подскакивать. Попробуйте каждые час-полтора просто пройтись до кулера или подняться на другой этаж», — рассказала доктор.

Врач посоветовала держать на столе воду вместо пакетированного сока, а для перекуса выбирать горсть орехов, яблоко или вареное яйцо вместо конфет. Сладкое лучше есть сразу после обеда, а не натощак. Даже пятиминутная разминка на стуле — подъемы ног и напряжение мышц — помогает быстрее расходовать глюкозу.

Акимжанова отметила, что преддиабет можно обратить вспять без лекарств: наладить питание, добавить движение и высыпаться, чтобы восстановить чувствительность клеток к инсулину. Начать можно с небольших изменений — заменить один сладкий напиток водой и выбрать лестницу вместо лифта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.